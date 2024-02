UVC Graz will wieder zum Linz-Schreck werden

Auch Hartberg kämpft doppelt

Besser sieht’s für die UVC-Damen aus, die gegen die obersteirischen Erzbergmadln mit 1:0 voran liegen. „Wir haben uns dort zwar nicht mit Ruhm bekleckert, aber als es eng wurde, waren wir da“, so Laure. Am Samstag - und falls nötig am Sonntag - will man den Semifinal-Einzug im heimischen Sportpark fixieren. „Dann wartet wahrscheinlich mit Linz der Meister der vergangenen Jahre. Mit dem Heimvorteil im Rücken (aufgrund der besseren Platzierung im Grunddurchgang) können wir das aber auch schaffen.“ Immerhin: Der letzte Meister, der nicht Linz hieß, waren 2018 die Grazerinnen des UVC.