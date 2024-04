Der „GAK-Schreck“ feiert Comeback

Noch sechs Runden sind in der Zweiten Liga zu spielen, mit acht Punkten Vorsprung hätte der GAK einige Fehltritte frei. Doch die Messner-Truppe will so schnell wie möglich die rechnerisch noch nötigen acht Zähler aufs Konto buchen. In Bregenz wartet am Samstag (14.30) eine brisante Partie gegen einen alten Bekannten