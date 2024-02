Nach Doppelmord steht nun die Todesursache fest

Der Mann gilt für die Ermittler als tatverdächtig. Die Leichen der beiden Frauen wurden am Freitag in der Wohnung der Familie in der Erdbergstraße gefunden. Von dem Mann fehlte bereits zum Zeitpunkt des Fundes der beiden Leichen jede Spur. Zu den möglichen Beweggründen des Verdächtigen liegen keine gesicherten Informationen vor, auch zielführende Hinweise zum Verbleib des Mannes sind nach wie vor nicht vorhanden.