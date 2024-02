In Mali entführte Familie nach 1,5 Jahren frei

Im Mai 2022 wurden die drei Italiener in einem Dorf am Rande der Stadt Koutiala von einer dschihadistischen Gruppierung, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida in Verbindung stehen soll, entführt. Vier bewaffnete Männer hatten das Haus der Familie gestürmt. Sie hatten dort in einer Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gelebt. Das Gebiet liegt an der Grenze zu Burkina Faso, wo es zahlreiche islamistische Gruppen gibt. Es kommt in der Gegend des Öfteren zu Entführungen.