Jennifer Aniston heizt Verlobungsgerüchte an

Aniston im Wow-Kleid bei der Preisverleihung

Aniston glänzte bei der Zeremonie in einem figurbetonten silbernen Kleid mit tiefem Ausschnitt und einem oberschenkelhohen Schlitz. Ein Detail an ihrer Aufmachung sorgt aber besonders für Aufsehen - und zwar der auffällige Klunker, den die Schauspielerin an ihrem linken Ringfinger trug.