Verdächtiger wird psychiatrisch untersucht

Der 27-Jährige, der am vergangenen Freitag in einem Asia Studio in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau drei junge Frauen erstochen haben soll, wird psychiatrisch untersucht. Die Staatsanwaltschaft Wien lässt ein Gutachten eines Sachverständigen einholen, um eine mögliche Zurechnungsunfähigkeit oder sonstige Schuldausschließungsgründe des Beschuldigten abzuklären.