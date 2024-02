Werden Sie jetzt in die Mitte rücken, Herr Babler?

Auch am Samstagvormittag flanieren Arbeiter über das Gelände der ehemaligen Semperit-Werke in Traiskirchen. Ganz in der Nähe ist Andreas Babler aufgewachsen, deshalb hat er das Backsteingebäude im Herzen der Industriestadt als Treffpunkt für unser Interview vorgeschlagen - und gleich mit seiner täglichen Hunderunde verbunden. „Auf den Turm bin ich während der Pandemie einmal raufgestiegen, 84 Meter hoch“, erzählt er und schildert die Wiederansiedlung eines Gewerbeparks mit tausenden Arbeitsplätzen als eine von vielen „roten Erfolgsstorys“.