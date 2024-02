Männer sind häufig immer noch Hauptverdiener

Diese Trends setzen sich auch nach der Pensionierung fort: Nur 35 Prozent aller heimischen Beschäftigten glauben, von ihrer Pension einmal gut leben zu können. 47 Prozent erwarten, dass sie gerade auskommen werden, 19 Prozent sind gar überzeugt, nicht davon leben zu können.

Bundesweit Spitzenreiter

Trotz alldem ist die Zufriedenheit und der Optimismus bundesweit am höchsten: Heimische Arbeitnehmer waren in den Vorjahren (einzige Ausnahme 2022) konsistent glücklicher als in anderen Bundesländern. Auch im Falle des Job-Verlustes sind Beschäftigte hierzulande optimistischer als anderswo, schnell wieder eine Arbeit zu finden. „Das liegt vor allem an der guten Bezahlung und an Oberösterreichs starker Industrie, die immer nach Arbeitskräften sucht“, so Arbeitsklima-Index-Leiterin Gabriele Fehringer.



Arbeiterkammer-Oberösterreich-Präsident Andreas Stangl erneuert angesichts der vielen Baustellen die Forderungen der AK: Preisdeckel für Energie, Mietpreisbremse, kostenlose ganztägige Kinderbetreuung, leichterer Zugang zu Altersteilzeit und Pension, eine Änderung der Pendlerpauschale und Verbesserungen in den Bereichen Gastronomie und Tourismus.