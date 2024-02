Japan wird drittgrößte Volkswirtschaft der Welt

Entwicklung nur vorübergehend

Japans Wirtschaft wachse allerdings schwächer als die deutsche. Dazu tragen etwa eine stark alternde Bevölkerung, fehlende Investitionen und ein Festhalten an alten Industrien bei. „Das wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass Deutschland den Platz vor Japan einnehmen wird.“ In ungefähr zehn Jahren gehe der dritte Platz dann an Indien, sagte Grundke. Das Land habe eine wachsende Erwerbsbevölkerung, viele Investitionen und eine zunehmende Produktivität.