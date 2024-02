Leerstandsabgabe für Wohnungen gefordert

In der Steiermark, in Salzburg und Tirol habe man eine Leerstandsabgabe schon eingeführt. Kärnten sollte diesem Beispiel folgen, um stärkeren Druck auf Spekulanten ausüben zu können. In der Steiermark und Salzburg könne die Leerstandsabgabe für eine Wohnung bis zu 2580 Euro pro Jahr betragen. Kämen dadurch zusätzliche Wohnungen auf den Markt, müssten die Genossenschaften nicht so viele Neubauten errichten, meint Mochar.