Feuerwehr macht Schule: Projektstart in Kärnten

„Gemeinsam – Sicher – Feuerwehr“ – unter diesem Motto möchten die Florianis einen Beitrag zur Brand- und Katastrophenschutzerziehung in Kindergärten und Schulen leisten. „Wir möchten den Kindern bereits in jungen Jahren das richtige Verhalten in Gefahren-Situationen näherbringen“, sagt Kärntens Landesrat Daniel Fellner. Weswegen die in Oberösterreich gestartete Initiative nun auch in Kärnten umgesetzt wird. Der Probelauf startet im Bezirk Hermagor an zehn Volksschulen mit 336 Schülern. „Nach dem Testlauf ist die Ausrollung der Initiative auf alle Bezirke geplant“, so Fellner.