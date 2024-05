Werkstatt-Einbrecher hatten „Pickerl“ im Visier

Erst brachen die unbekannten Täter die Hintereingangstür der KFZ-Werkstätte im Bezirk St. Veit/Glan auf, um in weiterer Folge durch Einschlagen eines Fensters in das Bürogebäude zu gelangen. Wo es die Einbrecher auf den Möbeltresor, und offenbar gezielt auf dessen Inhalt abgesehen hatten. Die Kriminellen zwängten den Safe gewaltvoll auf und stahlen daraus zahlreiche KFZ-Begutachtungsplaketten samt einem dazugehörigen „Pickerl“-Locher. Ein wenig Bargeld fiel für die Täter auch noch ab. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan laufen auf Hochtouren.