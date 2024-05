Tödliches Überholmanöver: Biker kracht in Wagen

Laut Zeugenaussagen habe der 46-Jährige mit seinem Motorrad gegen sechs Uhr früh auf der Landstraße in Eberndorf in einer Rechtskurve zum Überholvorgang angesetzt. Nachdem er an bereits zwei Wagen vorbei war, wollte der Biker aus Deutschland auch noch einen Lkw mit Kippmulde überholen. Und übersah dabei offenbar das entgegenkommende Auto eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt.