Großes Triker-Treffen geht wieder über die Bühne

Rundfahrt bei traumhafter Kulisse

Am Samstag, 11. Mai, gibt es dann eine gemeinsame Ausfahrt von 12.30 bis 16.00. Ab 17 Uhr können die Trikes dann direkt am Hauptplatz in Seeboden bwundert werden. Und auch für Unterhaltung, Speis und Trank ist gesorgt. AB 18 Uhr startet das fröhliche Beisammensein in der Veranstaltungsarena der Burg Sommeregg. Und alle, sowohl Fahrer als auch Zuschauer, sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein!