Bei Busverbindungen läuft es noch nicht ganz rund

Gestrichener Bus zum Bahnhof Deutschkreutz

Ärger gibt es auch bei Eltern, weil in der Früh ein Bus gestrichen wurde, mit dem die Kinder zum Bahnhof Deutschkreutz und von dort mit dem Zug nach Eisenstadt in die Schule gefahren sind. Die Verbindung um 6.20 Uhr gibt es nicht mehr. Jetzt kommt der Bus erst um 7 Uhr, der Zug in Deutschkreutz fährt aber schon um 7.15 Uhr ab. Anstelle des Busses sei nun ein BAST-Sammeltaxi zum Bahnhof zu bestellen, auf das man bis zu eine Stunde lang warte, sagt ÖAAB/FCG-Mann Stefan Neubauer.