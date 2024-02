Waldviertel Wolfsrudel auf der Suche nach dem Gin

Gin und Tonic haben mehr englische Leben und Geister gerettet, als alle Ärzte des Empires“ ließ Sir Winston Churchill einst die Welt des Commonwealth wissen. Freilich empfahl der legendäre britische Premierminister und Feldherr, das besondere Getränk nur in kleinen bewussten Schlucken zu genießen. Und so hält es auch „Casa Moda“-Chef Peter Urosvicz, der am Rathausplatz in St. Pölten auf den Geschmack der Waldviertler Variante des Hochprozentigen gekommen ist.