Schneebrett erfasst Mann, Lawine kracht gegen Pkw

Der erste Lawinenabgang ereignete sich gegen 11.15 Uhr. Ein Deutscher (74) fuhr mit seinen Tourenskiern entlang der geschlossenen Skiroute 33 (Giggling) in Richtung Aurach. „Während der Abfahrt entschloss er sich dazu, in eine rund 35 Grad steile Rinne einzufahren“, heißt es von der Polizei. Nach der Einfahrt bemerkte er den Abgang einer Schneebrettlawine. Diese riss in rund 70 Meter mit.