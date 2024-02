5 Frauen ermordet: „Ein Abbild der Gesellschaft“

In den Abendstunden wird die Polizei nach Wien-Brigittenau gerufen. Was sie dort vorfindet, ist selbst für hartgesottene Ermittler schwer anzusehen: Drei Frauen, niedergemetzelt in einem Erotikstudio. Ein regelrechtes Blutbad dürften die Beamten vorgefunden haben. Der dringend Tatverdächtige, ein afghanischer Asylwerber. Der blutüberströmte 27-Jährige wird beim Tatort festgenommen. Zum Motiv ist derzeit noch nichts bekannt.