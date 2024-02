Mutter und Tochter getötet: Vater hauptverdächtig

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße gilt der Mann bzw. Vater der gewaltsam ums Leben Gebrachten nun als „Hauptverdächtiger“. Das teilte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger, am Samstagvormittag mit. Der Mann, es soll sich dabei um einen Buchhalter handeln, ist seit dem Auffinden der Leichen von der Bildfläche verschwunden. Die Fahndung laufe „auf Hochtouren“, sagte Haßlinger.