Messerangriff in Erotikstudio: Drei Frauen tot

Gab es die ersten Wochen des heurigen Jahres keinen Frauenmord, waren nun binnen 24 Stunden bei zwei Bluttaten in der Bundeshauptstadt fünf weibliche Opfer zu beklagen. Nach der Freitagfrüh entdeckten Bluttat an einer Mutter und ihrer Tochter gab es am Abend - nicht einmal 14 Stunden später - schon den nächsten Großalarm für die Mordermittler des Wiener Landeskriminalamtes. Diesmal im Rotlichtmilieu! In einem Erotikclub in der Engerthstraße im Bezirk Brigittenau wurden gegen 21 Uhr drei tote Frauen aufgefunden.