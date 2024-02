Im Vormarsch! Leoben feiert fünften Sieg in Serie

Der DSV Leoben hat seinen Erfolgslauf am Freitag fortgesetzt. Die Steirer kamen in der 17. Runde der 2. Fußball-Liga zu einem souveränen Heim-4:0 über den SV Stripfing, holten bewerbsübergreifend den fünften Sieg en suite und stießen damit in der Tabelle zumindest bis Sonntag auf Platz drei vor. Der punktegleiche Zweite FAC musste sich daheim gegen Kapfenberg mit einem 0:0 begnügen, Liefering schlug Horn daheim mit 2:1, und St. Pölten gewann in Lafnitz 1:0.