Natur spielt verrückt: Hornotter im Februar wach

Nicht nur die Amphibien wandern bereits, auch die Reptilien wachen aus der Winterstarre auf, zumindest in Teilen Kärntens, wo kein Schnee liegt. Im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt kann man in den Freigehegen die seltene Hornotter, Schlingnatter und im Teich die Wasserschildkröten beobachten. „Das ist um ein bis zwei Monate zu früh. „Gerade Schlangen fressen sich vor dem Winter Fettreserven an. Wenn sie jetzt wach sind, verbrauchen sie diese und können aber aufgrund der trotzdem kühlerenTemperaturen noch keine Beute fangen“, erklärt Kärntens Reptilienexpertin Helga Happ.