In Kärnten wimmelt es nur so vor Schlangen

Allein im Juni wurden ein Mann in Krumpendorf, ein Mädchen am Forstsee und eine Frau in Pörtschach von Hornottern/Sandvipern gebissen. Eine Kreuzotter hat bei Fresach einen Buben gebissen. „Es sind aber immer unglückliche Umstände, wenn eine Giftschlange zubeißt. Deshalb gerade bei Hitze immer Vorsicht walten lassen, beim Wandern am besten einen Stock mitnehmen und festes Schuhwerk tragen“, rät Reptilienexpertin Helga Happ.