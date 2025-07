Rote Schützenhilfe für das freiheitliche „Opfer“

Die Causa rund um die Abbestellung von Isabella Theuermann als Stadträtin von Wolfsberg erreicht sogar den Bundesrat. Immerhin sitzt die Blaue auch in der zweiten Kammer des Parlaments. Und so ungewöhnlich das Thema im Bundesrat erscheint, genauso ungewöhnlich ist der Redner, der den Fall aufgreift: Manfred „Waschi“ Mertel. Das rote Urgestein richtete mahnende Worte an alle Parteien: „Die freien Wahlen in Österreich sind ein wichtiges Merkmal für das Bestehen einer Demokratie. Wir werden genau prüfen müssen, ob Wahlvorgänge, die in Abwesenheit von Mitgliedern stattfinden, entweder eine Lücke aufzeigen oder rechtlich in Ordnung sind.“ Und in seiner Rede bezieht der langjährige Jurist der Landesregierung auch ganz klar Position für die gestürzte Wolfsberger Stadträtin. „Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, als Sozialdemokrat zu zeigen, dass wir Solidarität leben, auch wenn es Menschen betrifft, die Mitglieder einer anderen Partei sind.“