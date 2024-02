Amphibien wandern: „Sei kein Frosch, hilf ihm!“

Froschklauber gesucht!

Trotzdem werden jedes Jahr Froschklauber benötigt. Diesmal besonders für die Abschnitte Eselsberg an der Görtschitztalstraße (Höhe Gundersdorf), Baumschule Fleischhacker in Pischeldorf, Badesee und Kläranlage Lavamünd und für den Schlossteich in Keutschach. Für den St. Urban See und den Schlossparkteich beim Kurbad Bad Eisenkappel bräuchte man noch Mithelfer.