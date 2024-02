Indische Schwestern ab Montag in Güssing tätig

Pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum des Ordens in Österreich, wird jetzt eine Niederlassung in Güssing gegründet. Ab Montag werden drei Schwestern – Marcelline Ferrao, Selvamary Selvaraj und Rojina Desa – in Güssing leben und arbeiten. Schwester Rojina ist 39 Jahre alt und seit 2012 in Frauenkirchen beheimatet. „Ich habe bisher in Frauenkirchen im Pflegeheim gearbeitet und das hat mir große Freude gemacht. Jetzt freue ich mich auf meine Aufgaben in Güssing.“