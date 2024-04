Fast 1000 Teilnehmer: Gesundheitstage als Renner

Jetzt auch 70 Plus dabei

Mit Jänner wurde die Gesundheitsaktion zudem auf die Altersgruppe 70 Plus ausgeweitet, deren Programme ab Mai starten. Eingeladen werden alle, die ihren runden oder halbrunden Geburtstag feiern. Sie können den dreitägigen Aufenthalt ebenfalls in Bad Tatzmannsdorf verbringen. Als Alternative steht ihnen aber nun auch das Retreat & Health Resort Marienkron in Mönchhof zur Verfügung.