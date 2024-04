Bischof spendet digitalen Segen für Maturanten

Erste Kerze entzündet

Zusätzlich werden Pater Thomas Lackner und sein Team an den Prüfungstagen in Frauenkirchen eine Kerze in der Basilika entzünden und persönlich für jeden Maturanten ein Gebet sprechen. Die erste Kerze wurde bereits am gestrigen Freitag für alle Maturanten bei der Messe des Domkapitels entzündet und Pater Achim Bayer spendete seinen Segen für die intensive Zeit. Jugendliche, die sich durch den digitalen Segen bestärken lassen wollen, können dies tun unter: www.martinus.at/maturasegen