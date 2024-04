Gemeinde Markt Allhau verklagt Kinderärztin

Gerichtsverhandlung am 7. Juni

Ihrem Credo – niemals in Rente zu gehen – bleibt sie stets treu, wenngleich die Steine riesengroß sind, die der 60-Jährigen in den Weg gelegt werden. Am 6. Juni sitzt die Ärztin darum sogar auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt. Die Gemeinde Markt Allhau fordert von der Medizinerin 70.000 Euro Schadensersatz. Der tatsächliche Streitwert liege sogar bei rund 600.000 Euro, „aus Kostengründen und anwaltlicher Vorsicht“ gehe es aber um die wesentlich kleinere Summe, heißt es in der Begründung.