Heimische Firmen meist weiter in der Ukraine tätig

Die meisten Firmen seien allerdings in der West- und Zentralukraine und daher wenig von direkten Kampfhandlungen betroffen, teilte die WKÖ mit. Stattdessen gebe es aber viele indirekte Auswirkungen wie fehlende Planungssicherheit. An der Umfrage nahmen Vertreterinnen und Vertreter von 34 heimischen Unternehmen teil. Die Mehrheit von ihnen plant, in diesem Jahr in der Ukraine zu bleiben.