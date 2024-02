Die Kernfusion: Erfolgsgeschichte in Zeitraffer

Wenn eine Versuchsmaschine einen bedeutenden Durchbruch erzielt, reißt man sie danach in der Regel nicht ab - außer, sie ist schon sehr alt. Jüngstes Beispiel: „JET“ in England. Naturwissenschafter und Autor Christian Mähr erklärt, warum das so ist und wo es nun mit Versuchen zum „Hoffnungsträger Kernfusion“ weitergehen wird. Eines kann man jetzt schon sagen: Die Gefahr eines Geschwindigkeitsrausches besteht nicht.