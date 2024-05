„Gott gab mir Erlaubnis, meinen Vater zu töten“

Angeklagter bedrohte auch Amtsarzt

Dort hatte der Betroffene bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch angerufen und ausrichten lassen, dass er der Teufel des Amtsarztes sei. Letzterem drohte er, sollte er noch einmal einen Brief zur Aufforderung zum monatlichen Drogentest bekommen. „Ich hatte eine Psychose. Ich dachte, der Arzt sei ein Nazi“, so der 29-jährige Oberländer. Freilich sehe er ein, dass er krank sei und behandelt werden müsse. Aber wie alle anderen Menschen liebe auch er seine Freiheit, weshalb er den Schöffensenat bittet, von einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum abzusehen.