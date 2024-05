Das Potenzial für Heizen mit Abwärme ist riesig

Abwärme entsteht in großer Menge in Industriebetrieben und in Kläranlagen. In ihrer Studie haben Markus Preißinger und Christoph Drexel nun erhoben, wie hoch das Potenzial tatsächlich ist. Dazu wurden 13 große Unternehmen wie Blum, Meusburger oder Rondo Ganahl mit ins Boot geholt. Insgesamt stellten sich 13 Industriebetriebe für die Studie zur Verfügung.