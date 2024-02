Warum gibt es bei uns immer mehr Sonderschüler?

SPÖ-Bildungssprecherin Doris Margreiter möchte nun aber auch dem Anstieg der Sonderschülerzahlen an sich auf den Grund gehen. Immerhin wisse man aus der Praxis, dass es immer schwieriger wird, eine Förderung zuerkannt zu bekommen. In einer erneuten Anfrage an Haberlander fordert die SPÖ „eine genaue Auskunft über die konkreten Hintergründe zu den stark ansteigenden Bedarfszahlen“.