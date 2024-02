Zahl der Sonderschüler in OÖ ist stark angestiegen

Investitionen in Assistenz und Sozialarbeit

Aus dem Büro Haberlander heißt es, man ergreife bereits Maßnahmen. So investiere man ab Jänner 2024 zusätzlich eine Million Euro in die Schulassistenz, im kommenden Schuljahr werden es 1,5 Millionen Euro sein. Dadurch könnten 70 zusätzliche Assistenten eingesetzt werden.