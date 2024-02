Strengere EU-Grenzwerte für Luftverschmutzung

Hohe Feinstaubbelastung in Österreich

In Österreich wurden die neuen Feinstaubgrenzwerte bisher regelmäßig überschritten, wie aus Daten des Umweltbundesamts hervorgeht. Eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) im vergangenen November ergab, dass 2022 bei allen Messstellen in Österreich die Richtwerte überschritten wurden, ebenso wie bei 75 Prozent der Stickstoffdioxid-Messstellen.