Fast alle Europäer atmen giftige Luft

Fast zwei Drittel der Menschen halten sich in Gebieten auf, in denen die Schadstoffwerte mehr als doppelt so hoch sind wie die WHO-Richtwerte. Das am stärksten betroffene Land in Europa ist Nordmazedonien. Fast zwei Drittel der Menschen wohnen in Gebieten, in denen die Luftverschmutzung mehr als das Vierfache der WHO-Richtwerte beträgt.