Alkolenker bretterte mit Bus in den Bach

Ein Alkolenker war auf der B147 in Uttendorf in der Nacht auf Mittwoch gegen 22.15 Uhr mit einem Montagebus einer Installationsfirma erst rechts von der Straße abgekommen, dann mit einer Leitschiene kollidiert und schließlich in einem Bach gelandet. Der 32-jährige Burgkirchner erlitt zwar Verletzungen, konnte aber mit der Hilfe nachfolgender Autofahrer das Fahrzeug verlassen.