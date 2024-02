Seiwald träumt von Kuchler Bande im ÖFB-Team

Kein Problem mit der Sprache

Mit den Seidl-Brüdern hätte der 22-jährige Mittelfeldspieler auch bei der Kommunikation am Platz einen Vorteil, könnte in seinem gewohnten Salzburger Dialekt reden. In Leipzig ist das indes nicht möglich. „Wenn ich normal spreche, versteht mich hier keiner. Ich versuche Hochdeutsch zu sprechen, aber das war schon ein bisschen eine Umstellung.“