Diese Ekel-Kabine ist ein Gesundheitsrisiko

Die Sportanlage in Bischofshofen im Pongau befindet sich in teils desolatem Zustand. Weil er die Hoffnung auf Besserung verloren hatte, zog Ex-BSK-Vorstand Mario Helmlinger die Reißleine und schrieb einen offenen Brief an die Gemeinde. Fotos, die der „Krone“ zugespielt wurden, zeigen das Ausmaß.