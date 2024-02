Mondseerin ermöglicht natürliche Bildschirmpause

Pflegefrei; antistatisch und damit kein Staubfänger; für Allergiker geeignet - „natürlich überzeugend“ nennt Daniela Stattmann das Material, um das sich in der Mooserie in Mondsee alles dreht. Bilder, Logos, Deko-Elemente: Seit der Gründung im Juli 2020 stellte die 44-Jährige schon vieles aus Moos her. „Alles Unikate“, sagt Stattmann, die früher als Personalentwicklerin gearbeitet hat.