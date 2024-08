Nach Messerstichen: „Ich wollte sie umbringen“

Attacke im Auto

„Der Mann ist nicht in Österreich gemeldet, war bei Verwandten zu Gast. Er sagt, dass er seine Partnerin zu dieser Adresse bestellt und dort mit dem Messer auf sie gewartet hat“, schildert Staatsanwalt Florian Roitner. Als die 22-Jährige mit dem Auto ankam, habe er sich zu ihr in den Wagen gesetzt und nach kurzer Aussprache sei es zum Kampf gekommen, gab der Beschuldigte in seiner Einvernahme an.