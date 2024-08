Fünfter Sieg! Auch Lafnitz kann Ried nicht stoppen

Die Partie in Lafnitz stand wegen starker Regenfälle am Rande einer Absage, mit 20 Minuten Verspätung wurde das Match schließlich von Referee Alain Sadikovski angepfiffen. Die Rieder waren die erwartet dominante Mannschaft, allerdings brauchte die Elf von Trainer Maximilian Senft gut eine Stunde und einen Handelfmeter, um in Führung zu gehen. Goalgetter Mark Grosse ließ sich die Gelegenheit vom Punkt nicht entgehen (58.). In den Schlussminuten trafen noch Ante Bajic (90.) und erneut Grosse (93.) für die Oberösterreicher.