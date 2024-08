Letzter „Tanz“: „Natürlich tut es im Herzen weh!“

Interesse an Bundesliga-Rennen

Erst am Anfang steht hingegen der „Sauwald-Giro“ in St. Roman, der morgen zum zweiten Mal stattfindet. Ehrgeizige Ziele hat man aber bereits: „Es würde uns reizen, in Zukunft ein Bundesliga-Rennen auszutragen“, so Team-Alpha-Obmann Andreas Kislinger.