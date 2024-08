Brasilianer steigen bei Faserkonzern Lenzing ein

Standort ist gesichert

Bis Ende 2028 hat Suzano die Option, von B&C weitere 15 Prozent an Lenzing zu erwerben. Dessen ungeachtet soll die B&C langfristiger Kernaktionär der Lenzing bleiben. Vereinbart ist weiters eine langfristige Standortsicherung, um den Hauptsitz und das Werk in Lenzing sowie wesentliche F&E-Aktivitäten in Lenzing abzusichern. Und Lenzing bleibt weiter an der Wiener Börse gelistet.