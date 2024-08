Autohändler wird als Dealer in den Dreck gezogen

Ein junger Unternehmer steht im Visier einer brutalen Verleumdungskampagne. Unbekannte hatten in Umlauf gebracht, dass der 28-Jährige mit 140 Kilo Kokain erwischt worden sei und in U-Haft sitze. Binnen einer Woche brach nun an seinen drei Standorten der Umsatz massiv ein. Denn mit einem „Drogenhändler“ wollen selbst Stammkunden nichts zu tun haben.