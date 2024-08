Austria Klagenfurt gegen BW Linz ab 17 Uhr LIVE

Die Statistik stempelt Austria Klagenfurt vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Blau-Weiß Linz zum klaren Favoriten. Die Kärntner sind gegen die Oberösterreicher seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und gewannen alle vier Partien vor eigenem Publikum gegen ihren „Lieblingsgegner“, dem in den bisherigen zwei Oberhaus-Duellen mit der Elf von Peter Pacult zudem kein Tor gelang. Und doch spricht auch einiges für die Gäste – so etwa das 3:0 in der Vorwoche gegen Rapid.