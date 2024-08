Rentner (80) schlief bei Autofahrt am Steuer ein

Sekundenschlaf dürfte am frühen Samstagnachmittag einen spektakulären Verkehrsunfall in der Stadt Wels ausgelöst haben. Ein 80-Jährige krachte ungebremst mit voller Wucht in ein geparktes Auto. Der Mann wurde offenbar teilweise mit seinen Beinen unter dem Wagen eingeklemmt. Die Bergung des Verletzten gestaltete sich schwierig.