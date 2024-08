Einbrecher vermiesten Badegästen die Abkühlung

Kein Geld in Kassa

Viel dürften sie nicht erbeutet haben, denn in der Nacht sei kein Bargeld im Freibad, wie Badewart Werner Großauer weiß. Lediglich den Inhalt der Trinkgeld-Kassa nahmen die Einbrecher mit, die kurze Zeit später im Nahbereich gefasst werden konnten und in die Justizanstalt Linz eingeliefert wurden. Zu dem Zeitpunkt hatten sie neben Diebesgut noch Einbruchswerkzeug und Cannabiskraut dabei.