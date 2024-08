Camper räumten nur widerwillig die Kirtag-Wiese

Camper blockierten Kirtag-Areal

So auch am Donnerstag, als bereits zum dritten Mal seit Juli mehrere Gespanne ihr Lager in Traun aufgeschlagen hatten. „Der Sprecher der Gruppe hat mir mitgeteilt, dass man drei Wochen bleiben wolle, woraufhin ich ihm mitteilen musste, dass dies nicht geht, weil bei uns am Areal ein Volksfest ansteht, für das am Montag die Aufbauarbeiten beginnen.“ Kolls Gesprächspartner zeigte sich davon wenig beeindruckt, wollte angebotene Ersatzflächen nicht akzeptieren und das Kirtag-Areal beanspruchen. Am Ende konnte man sich dann doch darauf einigen, dass die Gruppe am anderen Ende der Wiese ihre „Zelte“ aufschlägt. „Damit steht den Aufbauarbeiten für unseren Kirtag nichts im Wege. Außerdem habe ich dem Sprecher deutlich gemacht, was ich mir von einem ordentlichen Aufenthalt bei uns erwarte“, so der Bürgermeister.